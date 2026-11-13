Πάτρα: Συνελήφθησαν οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους 4 μηνών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια

Στη σύλληψη των γονέων του βρέφους τεσσάρων μηνών που διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ, προχώρησαν οι αρχές χθες το βράδυ στην Πάτρα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων υποσιτισμένο και με τραύματα στα πόδια, ίσως από δαγκώματα τρωκτικών.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο στο Ρίο όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωήνωσή του.

Οι γονείς, ένας 21χρονος και μία 26χρονη, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού σε συνδυασμό με παράβαση Νομοθεσίας Περί Ενδοοικογενειακής Βίας και θα οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση, προέκυψε ότι το αίτιο της κατάστασης στην οποία περιήλθε το βρέφος οφείλεται στην συστηματική ασιτία του.

Αποσωληνώθηκε το παιδί

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έχει πλέον απσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.

Σήμερα το βρέφος θα εξεταστεί από δερματολόγους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα στα πόδια του προκλήθηκαν πράγματι από δαγκώματα τρωκτικών.