Πάτρα: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που ξυλοκόπησαν ανήλικοι -«Έχει κατάγματα, δεν μπορεί να μιλήσει» - iefimerida.gr

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα, που καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση που σόκαρε το πανελλήνιο, ανήλικοι φέρονται να έστησαν καρτέρι προχθές το βράδυ σε 15χρονο, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, και αφού τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και τη μύτη. Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις αρχές.

Ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου της Πάτρας αιμόφυρτος διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο. Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος (αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας), τους οποίους ταυτοποίησαν και συνέλαβαν άμεσα αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον του- είχε πέσει θύμα bylling και στο παρελθόν. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Πάτρα: Συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου

Η μητέρα του 15χρονου θύματος μιλώντας στο Star περιέγραψε τους τραυματισμούς που υπέστη ο γιος της και τόνισε ότι από τα χτυπήματα δεν μπορεί να μιλήσει και γράφει ό,τι θέλει να πει στο κινητό. «Έχει κάταγμα, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει».