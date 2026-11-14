Πάτρα: Στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Την πόρτα του ανακριτή Πατρών πέρασαν πριν από λίγο οι δύο γονείς, 21 και 26 ετών αντίστοιχα, του τεσσάρων μηνών βρέφους, η υπόθεση του οποίου έχει προκαλέσει σοκ.

Μετά την παρουσίασή τους στον εισαγγελέα χθες, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, το πρωί του Σαββάτου.

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Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους σε ασιτία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο γονείς, ένας άνδρας και μια γυναίκα, συνελήφθησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., το βρέφος διακομίστηκε προχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

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Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους γιατρούς και, κατά την προανάκριση που ακολούθησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προέκυψε ότι οι γονείς προέβαιναν στη συστηματική ασιτία του βρέφους. Ακολούθησε η προσαγωγή και η σύλληψή τους.

Η Αστυνομία γνωστοποίησε επίσης ότι, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του, το παιδί διακομίστηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Το τεσσάρων μηνών αγοράκι είχε μεταφερθεί αρχικά στο «Καραμανδάνειο» σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ και να διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το βρέφος έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Πηγή: tempo24.news