Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονος που τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία -Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε παραλία στην περιοχή της Αιγιαλείας, με θύμα ένα αγοράκι μόλις 6 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τη μητέρα του, ενώ το περιστατικό εκτυλισσόταν μπροστά σε άλλους λουόμενους.

Λουόμενη ενημέρωσε τις Αρχές

Μία γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε ενημέρωσε την Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι η μητέρα χτυπούσε με δύναμη το παιδί στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο γονέων, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά του 6χρονου στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται.