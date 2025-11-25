Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή Θεριανού με δύο νταλίκες -Τραυματίστηκε ένα άτομο [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην περιοχή Θεριανού, στο ύψος του παλαιού κέντρου Χάραμα στην Πάτρα, όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο νταλίκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ένας από τους οδηγούς εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα φορτηγό να «διπλώσει», κλείνοντας τμήμα του δρόμου, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε από Καμίνια προς ΒΙΠΕ.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο στην Πάτρα:

Φωτογραφία: tempo24.news