Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το τεσσάρων μηνών βρέφος που βρέθηκε υποσιτισμένο -Το Σάββατο θα απολογηθούν οι γονείς του

Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου (14/11) έλαβαν οι γονείς του 4 μηνών βρέφους στην Πάτρα, η υπόθεση του οποίου έχει προκαλέσει σοκ.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα, ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών και στη συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το tempo24.

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Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, φέρονται να προκαλούσαν συστηματικά ασιτία στο μόλις τεσσάρων μηνών αγοράκι τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο γονείς, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το βρέφος είχε διακομιστεί προχθές στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση. Λόγω της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

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Οι αρμόδιοι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν την προανάκριση. Από την έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψαν στοιχεία που φέρονται να καταδεικνύουν ότι οι γονείς υπέβαλλαν συστηματικά το βρέφος σε ασιτία.

Ακολούθησε η προσαγωγή και η σύλληψή τους. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Αποσωληνώθηκε το βρέφος -Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Ενθαρρυντικά είναι, την ίδια ώρα, τα νεότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του τεσσάρων μηνών αγοριού.

Το βρέφος είχε αρχικά μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μωρό έχει πλέον αποσωληνωθεί, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου συνεχίζεται η ιατρική του παρακολούθηση.