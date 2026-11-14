Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε υποσιτισμένο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν πριν από λίγο οι δύο νεαροί γονείς του, ηλικίας 21 και 26 ετών.

Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το tempo24news, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, μετά την προθεσμία που είχαν λάβει από χθες, όταν παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

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Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών παιδί τους σε ασιτία.

Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Αποσωληνώθηκε το βρέφος

Το βρέφος είχε αρχικά μεταφερθεί στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μωρό έχει πλέον αποσωληνωθεί, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Όπως γνωστοποίησε η Αστυνομία, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου συνεχίζεται η ιατρική του παρακολούθηση.