Πάτρα: Δεύτερος νεκρός κρατούμενος αυτή την εβδομάδα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου -Τι εξετάζεται - iefimerida.gr

Πάτρα: Δεύτερος νεκρός κρατούμενος αυτή την εβδομάδα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου -Τι εξετάζεται

Στιγμιότυπο από φυλακή (EUROKINISSI/Τατιάνα Μπόλαρη)
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (6/4) 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, πρόκειται για Έλληνα κρατούμενο που βρισκόταν στη φυλακή για ληστείες

Πιο αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό, ο 38χρονος δεν εμφανίστηκε στο πρωινό συσσίτιο και παρέμεινε στο κελί του. Όταν οι συγκρατούμενοιεπέστρεψαν στον θάλαμο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Στο σημείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.

Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Πριν από λίγες ημέρες, στις ίδιες φυλακές εντοπίστηκε νεκρός ένας 31χρονος κρατούμενος από την Αλγερία.

