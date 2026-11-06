Νεκρός στις φυλακές της Πάτρας ο «Μπιλ ο Καναδός», πρώην κασκαντέρ του Τσακ Νόρις - iefimerida.gr

Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός με το προσωνύμιο «Μπιλ ο Καναδός», είναι ο 64χρονος κρατούμενος που εντοπίστηκε νεκρός την Πέμπτη 5/11 στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας.

Ο άνδρας είχε εργαστεί ως κασκαντέρ στο Χόλιγουντ, όπου αναλάμβανε τις επικίνδυνες σκηνές του διάσημου ηθοποιού Τσακ Νόρις.

Σύμφωνα με το tempo24, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ για τη διακρίβωση των αιτιών του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μηνύσει δημοσιογράφο στην Καλαμάτα, ενώ κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας φέρεται να είχε απειλήσει την δικηγόρο που εκπροσωπούσε την πλευρά της υπεράσπισης, παρά την παρουσία τεσσάρων αστυνομικών που τον επιτηρούσαν.

Από το Χόλιγουντ στις εγκληματικές υποθέσεις της Μεσσηνίας

Η διαδρομή του ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταϋγέτου, ενώ στη συνέχεια έζησε στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Κατά τη δεκαετία του 1980, ο Μεσσήνιος πυγμάχος, ο οποίος είχε αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing, εργάστηκε ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, ντουμπλάροντας τον Τσακ Νόρις στις πιο επικίνδυνες σκηνές.

Η καριέρα του στην Αμερική διακόπηκε το 1988, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση δολοφονίας στον Καναδά, για την οποία αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, είχε πυροβολήσει θανάσιμα έναν άνδρα στο κεφάλι, έπειτα από προσωπικές διαφορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την επιστροφή του στην Καλαμάτα, το όνομά του συνδέθηκε με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος στη Μεσσηνία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008 είχε απασχολήσει τις Αρχές και είχε οδηγηθεί στη φυλακή, κυρίως για υποθέσεις που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, φέρεται να είχε αναπτύξει εγκληματική οργάνωση με δράση σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς επιχειρηματιών και καταστηματαρχών, με τα ποσά που απαιτούνταν να φτάνουν ακόμη και τα 3.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης της ομάδας, ένας 29χρονος Αλβανός, γνωστός ως «Νίκο», φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστή. Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνήθηκαν ήταν η απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της μνηστής του Βαρελά, με τον οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές. Το υποψήφιο θύμα είχε γλιτώσει από δύο ενέδρες, με σοβαρότερη του Μαρτίου του 2009 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, αλλά επέζησε έπειτα από νοσηλεία.

Η διπλή δολοφονία που οδήγησε στη σύλληψή του

Καθοριστική εξέλιξη για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας αποτέλεσε η αποκάλυψη της δολοφονίας του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θύματα είχαν εντοπιστεί μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δεχθεί θανατηφόρα τραύματα στον λαιμό από μαχαίρι.

Οι αστυνομικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου, για το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την εντολή είχε δώσει ο Βασίλης Βαρελάς.

Ο 29χρονος φερόμενος εκτελεστής συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη, μετά από επιχείρηση των ΕΚΑΜ, κατά την οποία ανατινάχθηκε η πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν. Ο Βαρελάς εντοπίστηκε σε απομονωμένο κτήμα, το οποίο φυλασσόταν από σκυλιά, και συνελήφθη ενώ κρατούσε όπλο.