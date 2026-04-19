Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες -Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα, τι εξετάζουν οι Αρχές [εικόνες] - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ακταίο της Πάτρας, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε σπίτι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Λίγο πριν τις 5 το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή του σπιτιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά μετά από επιχείρηση διάρκειας αρκετών λεπτών. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Αστυνομία, καθώς οι συνθήκες του περιστατικού θεωρήθηκαν από την αρχή ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news.

Ο εντοπισμός του άνδρα και το όπλο δίπλα του

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ατυχος άνδρας ήταν 58 ετών και μέχρι και τις αρχές του 2010 διατηρούσε κατάστημα εστίασης στην παραλιακή του Ρίου.

Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας / Φωτογραφία: flamis

Στο σημείο έσπευση η Πυροσβεστική / Φωτογραφία: flamis

Στο σημείο έσπευση η Πυροσβεστική / Φωτογραφία: tempo24

Τι εξετάζουν οι ανακριτικές Αρχές

Οι πρώτες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε πρόσφατα χάσει στενό συγγενικό πρόσωπο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και το σενάριο του ατυχήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει διαταχθεί νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου και να βοηθήσει στη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.