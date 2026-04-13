Πάτρα: Νεκρός 56χρονος δίπλα στο φορτηγό του -Τον βρήκε περαστικός - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Πάτρα καθώς το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου εντοπίστηκε 56χρονος χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.

Τον 56χρονο βρήκε περαστικός, στην περιοχή του Γλαύκου, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τον 56χρονο στο νοσοκομείο «Άγ. Ανδρέας», ωστόσο παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού να τον επαναφέρουν, τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αποκλείουν οι αρχές το ενδεχόμενο ﻿εγκληματικής ενέργειας﻿



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, που επικαλείται το thebest.gr, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 56χρονου.