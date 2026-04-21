Πάτρα: Νεκρός 47χρονος σε αλιευτικό σκάφος -Ερευνώνται τα αίτια - iefimerida.gr

Νεκρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ένας 47χρονος κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους μέσα στη βάρκα η οποία είχε προορισμό την ιχθυόσκαλα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το αλιευτικό ενώ κατευθυνόταν στην ιχθυόσκαλα, διαπιστώθηκε από τους υπόλοιπους που ήταν στη βάρκα ότι ο 47χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Τη διακυβέρνηση του σκάφους ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος το οδήγησε με ασφάλεια μέχρι την ιχθυόσκαλα.

Έρευνες για τα αίτια του θανάτου

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 47χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.