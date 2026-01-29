Πάτρα: Μεθυσμένος προκάλεσε επεισόδια στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 22χρονου Ρομά, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας, προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης αστυνομικοί στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης κι ενώ βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε τοίχο, φώναζε, διαταράσσοντας την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών. Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου παίζοντας μουσική στη διαπασών.

Ο νεαρός κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.