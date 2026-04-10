Τραγωδία στη Πάτρα: Ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έχασε τη ζωή της - iefimerida.gr

Νεκρή ανασύρθηκε 92χρονη γυναίκα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στα Ψηλαλώνια Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thebest.gr, η ηλικιωμένη είχε εγκλωβιστεί μέσα στο φλεγόμενο σπίτι, ενώ η οικιακή της βοηθός πρόλαβε να γλιτώσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, ένα μικρό παιδί από άλλον όροφο διακομίστηκε επίσης για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Πάτρα: Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η πυρκαγιά ξέσπασε ξαφνικά στο διαμέρισμα.

Ο πυκνός καπνός εξαπλώθηκε γρήγορα στους υπόλοιπους ορόφους, δυσκολεύοντας τόσο τον απεγκλωβισμό όσο και την εκκένωση του κτιρίου. Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.