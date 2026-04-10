Πάτρα -Η μαρτυρία της οικιακής βοηθού για την φωτιά που στοίχισε την ζωή στην 92χρονη: «Το ρολόι έκανε μπαμ» - iefimerida.gr

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ηλικιωμένης γυναίκας και τον τραυματισμό της οικιακής βοηθού της.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η 92χρονη Χαρίκλεια Σκανδάμη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι συνθήκες μέσα στο διαμέρισμα είχαν ήδη επιδεινωθεί από τον πυκνό καπνό που εξαπλώθηκε στο κτίριο.

Η μαρτυρία της οικιακής βοηθού μέσα από το ασθενοφόρο

Η οικιακή βοηθός, υπήκοος Βουλγαρίας, που βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της φωτιάς, κατάφερε να διαφύγει και να διακομιστεί με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου και περιέγραψε όσα συνέβησαν μέσα από το ασθενοφόρο.

«Έγινε σε μια στιγμή. Η γιαγιά είναι εκεί κι εγώ εδώ, σε μια στιγμή καταλαβαίνω ότι έχει ντουμάνι. Άνοιξα τα παράθυρα. Λέω, να πάω στη γιαγιά εκεί που είναι το ρολόι. Το ρολόι έκανε μπαμ, κοντά στο φως», δήλωσε η γυναίκα, στο Tempo24.

Η κατάστασή της βοηθού δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, που αποδείχθηκε μοιραία για την ηλικιωμένη γυναίκα.

Τραγικός απολογισμός﻿

Η 92χρονη Χαρίκλεια Σκανδάμη, μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη και του Γιώργου Σκανδάμη, ανασύρθηκε νεκρή από το φλεγόμενο διαμέρισμα, ενώ ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Tο θύμα της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το patrapress, o Μαρίνος Σκανδάμης βρισκόταν στη Γερμανία για οικογενειακούς λόγους, όπου ενημερώθηκε για το συμβάν.

Ερευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.