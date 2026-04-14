Πάτρα: Κινδύνευσαν σπίτια από φωτιά στο Μπεγουλάκι -Καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες - iefimerida.gr

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα οι κάτοικοι στο Μπεγουλάκι της Πάτρας, όταν φωτιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή, απείλησε άμεσα σπίτια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στις οδούς Πτολεμαίου και Ευμένους, και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της έντονης καύσιμης ύλης. Οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα κατοικίες, φτάνοντας μέχρι και τις αυλές, με τους κατοίκους να δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα, που σε συνεργασία με τους πολίτες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Παράλληλα, στην περιοχή βρέθηκε και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι καταγγέλλουν την ύπαρξη πολλών ακαθάριστων οικοπέδων στην περιοχή. Όπως επισημαίνουν, αρκετοί χώροι παραμένουν για χρόνια χωρίς καθαρισμό, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά τα σπίτια σώθηκαν την τελευταία στιγμή, εκφράζοντας ωστόσο έντονη ανησυχία ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.