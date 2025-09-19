Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο Πανεπιστήμιο -Έρευνες από την αστυνομία - iefimerida.gr

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Σύμφωνα με το tempo24 η έκρηξη έγινε σε χώρο εντός του πανεπιστημίου.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.
Η Ασφάλεια Πάτρας ανέλαβε την έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των δραστών, όσο και για τα κίνητρα της επίθεσης.
