Σοκαριστική επίθεση ακροδεξιών σε μαθήτρια, μέλος της ΚΝΕ, στην Πάτρα, με σιδηρογροθιές και μαχαίρια - iefimerida.gr

Σε 12 συλλήψεις για υπόθεση συμπλοκής προχώρησε η αστυνομία στην Πάτρα μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 15 ατόμων πλησίασαν το σπίτι της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν. Στη συνέχεια η κοπέλα κάλεσε στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα έφτασαν ακόμη 15 άτομα που ενώθηκαν με την πρώτη ομάδα.

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Ακουλούθησε βίαιη συμπλοκή , με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια οι τραυματίες συνελήφθησαν για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού έγιναν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, μία κουκούλα τύπου full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης.

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Δήμος Πατρέων: Δολοφονική επίθεση ομάδας φασιστοειδών

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση ομάδας φασιστοειδών που είχαν στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια μέλους του Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας το βράδυ της Τρίτης στα Ζαρουχλέικα.

Οι φασίστες με σιδηρογροθιές και μαχαίρια επιτέθηκαν σε μέλη της οικογένειάς της και σε φίλους -όλοι τους πρωτοπόροι στους αγώνες της νεολαίας- που βρέθηκαν εκεί για να την υπερασπιστούν, αφού η χθεσινή επίθεση αποτελεί συνέχεια επανειλημμένων προσπαθειών εκφοβισμού».

Επίσης, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι «σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα, οργανώνεται συλλαλητήριο φορέων στην πλατεία Ταραμπούρα, ενάντια στην εγκληματική φασιστική επίθεση».

Το ΚΚΕ καταγγέλει την «οργανωμένη φασιστική - εγκληματική επίθεση»

Τα γεγονότα καταγγέλθηκαν άμεσα από τις Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που με ανακοίνωσή τους τόνισαν:

«Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική - εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλος της ΚΝΕ, με μπράβους, σιδηρογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν.

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Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες.

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

Η επανεμφάνισή φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος.

Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.

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Το εργατικό κίνημα έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει τον ναζισμό».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας

«Το σοβαρό περιστατικό βίας στην Πάτρα, με τις απειλές σε βάρος ανήλικης μαθήτριας, τους οκτώ τραυματίες και τις δώδεκα συλλήψεις προκαλεί αποτροπιασμό», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι καταγγελίες για φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας που συμμετέχει στο μαθητικό κίνημα και είναι μέλος της ΚΝΕ απαιτούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «σε μια περίοδο που η ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και λανσάρεται με όρους lifestyle, η ανοχή και η υιοθέτηση της ατζέντας της εκ μέρους της κυβέρνησης την ενδυναμώνει».

«Κανένα παιδί δεν μπορεί να απειλείται για τις ιδέες και τη συνδικαλιστική ή πολιτική του δράση. Η προστασία των μαθητών από τη βία και τον εκφοβισμό είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στη μαθήτρια και την οικογένειά της. Ο φασισμός και η τρομοκράτηση των νέων δεν έχουν θέση στα σχολεία, στις γειτονιές και στη δημοκρατία μας».