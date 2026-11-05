Πάτρα: Ελεύθεροι οι 11 από τους 12 συλληφθέντες μετά την επίθεση ακροδεξιών σε μαθήτρια μέλος της ΚΝΕ - iefimerida.gr

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 11 από τους 12 συλληφθέντες μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης, στα Ζαρουχλέικα στην Πάτρα και την καταγγελία μαθήτριας μέλους της ΚΝΕ για επίθεση ακροδεξιών.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο 12ος συλληφθείς κατηγορείται για κατοχή όπλου και θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

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Για την υπόθεση, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ εμπλεκόμενοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είχαν αφεθεί νωρίτερα ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το περιστατικό, όλα ξεκίνησαν όταν 15χρονη, μέλος της ΚΝΕ, δέχθηκε λεκτική επίθεση από ανήλικα άτομα που βρίσκονταν στην πλατεία της Νεάπολης.

Η μαθήτρια ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν ανάλογη συμπεριφορά και κάλεσε μέλη της ΚΝΕ να μεταβούν στο σημείο. Από την πλευρά τους, οι ανήλικοι φέρονται να ειδοποίησαν άλλα άτομα.

Στη συνέχεια σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ μέλη της ΚΝΕ, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Τέσσερα άτομα από την ομάδα που συνδεόταν με τους ανηλίκους συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη, ενώ επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Πρόκειται για τρεις ενηλίκους και έναν 17χρονο.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα όπλο και μία σιδερογροθιά.