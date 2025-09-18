Πάτρα: Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο - iefimerida.gr

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νέοι, ηλικίας 25 και 21 ετών, που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Προ ημερών, υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Όπως αναφέρει το tempo24news, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, συνελήφθη τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, ενώ είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Τονίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 25χρονος είχε ισχυριστεί ότι βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει τη φωτιά».