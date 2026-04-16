Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για διακίνηση ναρκωτικών -Έκρυβαν και χειροβομβίδα σε κοτέτσι - iefimerida.gr

Επιμελώς κρυμμένη μέσα σε κοτέτσι είχε τοποθετήσει χειροβομβίδα ένας εκ των τριών ατόμων που συνελήφθησαν στην Πάτρα για υπόθεση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν όταν χθες αστυνομικοί εντόπισαν έναν εκ των τριών κατηγορουμένων τη στιγμή που πωλούσε ποσότητα κοκαΐνης σε άλλο άτομο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο φερόμενος ως διακινητής πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, φτάνοντας στο σημείο να απωθήσει αστυνομικούς με γροθιές προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου συνελήφθη και μία γυναίκα, εντοπίστηκε μια αμυντική χειροβομβίδα, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κοτέτσι.

Τι κατέσχασαν οι Αρχές

Ακόμα, οι Αρχές κατέσχεσαν 80,4 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα πιστόλι με 29 φυσίγγια, χρηματικό ποσό ύψους 15.390 ευρώ, μια συσκευή GPS και κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο βασικών κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ο τρίτος άνδρας ο οποίος πιάστηκε να αγοράζει τα ναρκωτικά συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όλοι οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.