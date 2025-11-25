 Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ -«Έσκασε» θερμοσίφωνας, ένας τραυματίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ -«Έσκασε» θερμοσίφωνας, ένας τραυματίας

BΙΠΕ Πάτρα
Έκρηξη στη BIΠΕ Πάτρας / Φωτογραφία: pelop.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών σημειώθηκε το απόγευμα, με συνέπεια να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στον χώρο της κουζίνας, ενώ μέσα βρισκόταν ένας εργαζόμενος.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή του εργαζόμενου, όμως έχει υποστεί εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. O τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.

