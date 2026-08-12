Πάτρα: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι -Γυναίκα πρόλαβε να βγει πριν πιάσει φωτιά η κουζίνα - iefimerida.gr

Αναστάτωση στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη μέσα σε σπίτι, προκαλώντας φωτιά στην κουζίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα βρισκόταν στην κουζίνα και μαγείρευε όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε διαρροή υγραερίου.

Λίγο αργότερα σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο.

Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να εγκαταλείψει το σπίτι, χωρίς να τραυματιστεί, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στην περιοχή έσπευσαν και αστυνομικοί για να συνδράμουν στην επιχείρηση.