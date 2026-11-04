 Πάτρα: Ουρές πιστών για την εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιον Όρος -Η προστάτιδα των καρκινοπαθών [βίντεο] - iefimerida.gr
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Πάτρα: Ουρές πιστών για την εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιον Όρος -Η προστάτιδα των καρκινοπαθών [βίντεο]

H εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιος Όρος
H εικόνα της Παναγίας Παντάνασσας από το Άγιος Όρος
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Ουρές πιστών κάθε ηλικίας σχηματίστηκαν από το απόγευμα της Τρίτης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στην Πάτρα, για το προσκύνημα της ιστορικής εικόνας της Παναγίας Παντάνασσας, η οποία μεταφέρθηκε από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

​Την ιερά εικόνα κόμισε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο καθηγούμενος της μονής, γέροντας Εφραίμ, συνοδευόμενος από αγιορείτες πατέρες, ενώ την υποδοχή τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, παρουσία κλήρου και πλήθους πολιτών.

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Η έλευση του κειμηλίου εντάσσεται στο πρόγραμμα των «Πρωτοκλητείων 2026», των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της πόλης, Αποστόλου Ανδρέα.

Η προστάτιδα των καρκινοπαθών

Από τις πρώτες ώρες της άφιξης επικράτησε ​έντονη συγκίνηση και ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης, καθώς η Παντάνασσα θεωρείται προστάτιδα των καρκινοπαθών.

Εκατοντάδες πιστοί -ανάμεσά τους ασθενείς και συγγενείς τους που αναζητούν κουράγιο και ελπίδα- περίμεναν υπομονετικά στον προαύλιο χώρο του ναού για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν.

​Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στην Πάτρα έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τον ναό να υποδέχεται καθημερινά τους προσκυνητές μέσα από συνεχείς ακολουθίες, θείες λειτουργίες, παρακλήσεις και ιερά ευχέλαια.

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