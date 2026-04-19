Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοκτόνησε μετά τον θάνατο της αδελφής του - iefimerida.gr

Σε αυτοχειρία αποδίδουν οι Αρχές τον θάνατο του άνδρα στην Πάτρα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο 58χρονος άνδρας, πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στο Ρίο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εξωτερικό της οικίας.

Όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια με κυνηγετική καραμπίνα βγήκε έξω και αυτοπυροβολύθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογενειακή τραγωδία που προηγήθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και είχε χάσει πρόσφατα την αδελφή του, με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι. Η γυναίκα, που υπηρετούσε ως δικαστικός στην Αθήνα και τον στήριζε οικονομικά, είχε φύγει από τη ζωή λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μετά την κηδεία της, ο 58χρονος φαίνεται πως οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα, καθώς η απώλειά της είχε επιβαρύνει βαθιά την ψυχολογική του κατάσταση.

Η φωτιά που κατέστρεψε την οικία

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ωστόσο το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες / Φωτογραφία: flamis

Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας / Φωτογραφία: flamis

Στο σημείο έσπευση η Πυροσβεστική / Φωτογραφία: flamis

Στο σημείο έσπευση η Πυροσβεστική / Φωτογραφία: tempo24

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα των Αρχών

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς και του θανάτου, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή οικογενειακή τραγωδία.