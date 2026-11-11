Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος 4 μηνών -Μεταφέρθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο, έρευνα για παραμέληση - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην Πάτρα, όταν ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με το tempo24, το βρέφος φέρεται να είχε υποστεί παραμέληση από τους γονείς του, χωρίς ωστόσο κατά την αρχική ενημέρωση να διαπιστωθούν εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έφτασε σε αυτή την κατάσταση, καθώς και τυχόν ευθύνες.