 Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας

Τρένο
Τρένο / EUROKINISSI: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Aποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα - 'Αγιος Ανδρέας, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία των τρένων σταμάτησε στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Νωρίτερα, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας - Πάτρα πραγματοποιούνταν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πάτρα προαστιακός σιδηρόδρομος διακοπή κυκλοφορίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ