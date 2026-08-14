Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Πάτρα - Άγιος Ανδρέας - iefimerida.gr

Aποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα - 'Αγιος Ανδρέας, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία των τρένων σταμάτησε στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Νωρίτερα, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Άγιος Ανδρέας - Πάτρα πραγματοποιούνταν με λεωφορεία της Hellenic Train.