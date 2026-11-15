Πάτρα: «Δεν ήταν υποσιτισμένο, έφταιγε ο μεταβολισμός του» λένε οι γονείς του 4 μηνών βρέφους

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, με τους δύο γονείς του να έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

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Σύμφωνα με το tempo24, κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή οι γονείς φέρονται να αρνήθηκαν ότι το βρέφος ήταν υποσιτισμένο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υποστήριξαν ότι η κατάσταση της υγείας και η εικόνα του παιδιού συνδέονταν με τον μεταβολισμό του και όχι με ανεπαρκή σίτιση. Το ζευγάρι έχει ακόμη έξι παιδιά, πέρα από το βρέφος των τεσσάρων μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, οι δύο γονείς κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Το χρονικό της υπόθεσης ﻿

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με εμφανή σημάδια υποσιτισμού και τραύματα στα κάτω άκρα. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε.

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών από τους γιατρούς, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας του βρέφους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την προανάκριση προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι το παιδί υποβαλλόταν συστηματικά σε ασιτία. Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου συνελήφθησαν οι δύο γονείς του.

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Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πατρών, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους. Στο μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα να αποσωληνωθεί και να μεταφερθεί εκ νέου στο Καραμανδάνειο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν το παιδί σε αυτή την κατάσταση, καθώς και η προέλευση των τραυμάτων που εντοπίστηκαν στο σώμα του. Για την προστασία του βρέφους και των υπόλοιπων έξι παιδιών της οικογένειας προβλέπεται η παρέμβαση των αρμόδιων προνοιακών υπηρεσιών.