Πάτρα: Τραγωδία στη ΒΙΠΕ, νεκρός 59χρονος που καταπλακώθηκε από λαμαρίνες - iefimerida.gr

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, με έναν 59χρονο εργαζόμενο να χάνει τη ζωή του έπειτα από εργατικό δυστύχημα.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής κλαρκ, καταπλακώθηκε από λαμαρίνες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον 59χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Μετά το δυστύχημα, η περιοχή αποκλείστηκε και οι εργασίες διακόπηκαν, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.