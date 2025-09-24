 Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το ΙΧ του αδελφού του και στην συνέχεια τον χτύπησε με σιδερολοστό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το ΙΧ του αδελφού του και στην συνέχεια τον χτύπησε με σιδερολοστό

Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή
Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή / Φωτογραφία (αρχείου) ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην Οβρυά Πατρών, με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος πλέον αναζητείται από τους συναδέλφους του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του 45χρονου αδελφού του, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη λογομαχία και απειλές. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένστολος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδελφού του και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε άγρια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με σιδερολοστό.

Άφαντος παραμένει ο δράστης στην Πάτρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία. Ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του την επόμενη ημέρα, επικαλούμενος ασθένεια, και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η βία προέρχεται από έναν άνθρωπο που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πάτρα δράστης αστυνομικός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ