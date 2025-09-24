Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το ΙΧ του αδελφού του και στην συνέχεια τον χτύπησε με σιδερολοστό - iefimerida.gr

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην Οβρυά Πατρών, με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος πλέον αναζητείται από τους συναδέλφους του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του 45χρονου αδελφού του, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη λογομαχία και απειλές. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένστολος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδελφού του και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε άγρια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με σιδερολοστό.

Άφαντος παραμένει ο δράστης στην Πάτρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία. Ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του την επόμενη ημέρα, επικαλούμενος ασθένεια, και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η βία προέρχεται από έναν άνθρωπο που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας.