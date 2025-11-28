Πάτρα: 35χρονη κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία -Κατείχε 74 νομίσματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων - iefimerida.gr

Συνελήφθη 35χρονη ημεδαπή στην Πάτρα για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Πάτρας, 35χρονη ημεδαπή, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Πώς οι αρχές έφτασαν στην 35χρονη αρχαιοκάπηλο στην Πάτρα

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, η κατηγορούμενη εντοπίστηκε σε περιοχή της Πάτρας.

Εντοπίστηκαν 74 νομίσματα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.