Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το βρέφος 4 μηνών -Σοκάρουν τα στοιχεία για υποσιτισμό και δαγκώματα από ποντίκια που αποκαλύπτει το iefimerida.gr

Αποσωληνώθηκε και επιστρέφει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων το βρέφος τεσσάρων μηνών στην Πάτρα, που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού αποκαλύπτουν μια τραγική εικόνα εγκατάλειψης, με τις αστυνομικές αρχές να διενεργούν πλέον εκτεταμένη έρευνα για βαριά παραμέληση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση του βρέφους κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο ήταν σοκαριστική. Παρότι είναι τεσσάρων μηνών, το παιδί ήταν τόσο βαριά υποσιτισμένο, που η σωματική του ανάπτυξη παρέπεμπε σε νεογέννητο μόλις δέκα ημερών.

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Ακόμη πιο ανατριχιαστικό είναι το εύρημα ότι το βρέφος έφερε στο σώμα του δαγκωματιές από ποντίκια, κάτι που μαρτυρά τις άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσε.

«Ένας ψυχρός θάλαμος νοσοκομείου δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ανθρώπινη αγκαλιά» -Η Πάτρα δεν έχει «Σπίτι του Παιδιού»

Η κινητοποίηση ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων και της εξάντλησης του οργανισμού του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

«Μετά τη σταθεροποίησή του και την αποσωλήνωσή του, το βρέφος επιστρέφει στο Καραμανδάνειο για περαιτέρω νοσηλεία και αποκατάσταση. Θα μείνει στο νοσοκομείο όσο χρειαστεί, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι επ’ άπειρον. Είναι δυνατόν ένας ψυχρός θάλαμος νοσοκομείου να αντικαταστήσει μια ανθρώπινη αγκαλιά; Οι Αρχές θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν ούτως ώστε αυτό το παιδί στη συνέχεια να μεταφερθεί σε μια δομή ή ανάδοχη οικογένεια.

Η Πάτρα, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από περιστατικά με κακοποιημένα παιδιά, δυστυχώς, δεν έχει "Σπίτι του Παιδιού"», αναφέρει στο iefimerida.gr ο παιδοχειρουργός και διευθυντής ΕΣΥ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

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Σε εξέλιξη έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες



Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για να ξετυλιχθεί το κουβάρι των ευθυνών. Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως την Ελληνική Αστυνομία, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνουν καταθέσεις και να διερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες για το μαρτύριο που βίωσε το βρέφος.

Κι όλα αυτά ενώ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η κατάθεση στη Βουλή του νέου «Πρωτοκόλλου Ενεργειών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης» του υπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται να θέσει αυστηρούς κανόνες γύρω από την καταγραφή τραυμάτων σε ανήλικους με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

Τι προβλέπει το σχέδιο στην πράξη -Ο «οδικός χάρτης» στα νοσοκομεία

Το νέο σχέδιο πρωτοκόλλου καθορίζει νέους αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένα βήματα για τη διαχείριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης, από τη στιγμή που ένας ανήλικος περνά την πόρτα των επειγόντων μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας.

Για πρώτη φορά το κείμενο θα περιλαμβάνει ρητά στον ορισμό της κακοποίησης τη βλάβη που προέρχεται από σοβαρή παραμέληση.

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Μόλις το παιδί προσέλθει στη μονάδα υγείας, καταγράφονται τα στοιχεία του ίδιου και του συνοδού του, λαμβάνεται το ιστορικό και διενεργείται πλήρης κλινικός έλεγχος.

Όταν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις, προτεραιότητα έχει η διάσωση και η περίθαλψη του ανηλίκου, όμως αμέσως μετά ακολουθεί τηλεφωνική ειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και αποστολή αιτιολογημένης ιατρικής έκθεσης. Η ίδια διαδικασία ενεργοποιείται αυτεπάγγελτα και στην περίπτωση που το ίδιο το παιδί αποκαλύψει στους γιατρούς ότι κακοποιείται.

Για ασυνήθιστα ευρήματα διενεργούνται απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, και εφόσον επιβεβαιωθούν οι υποψίες, αποφασίζεται η εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική. Παράλληλα, οποιαδήποτε ασυνήθιστη συμπεριφορά οδηγεί υποχρεωτικά σε εκτίμηση από παιδοψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο, με τη σχετική γνωμάτευση να φτάνει άμεσα στα χέρια των αστυνομικών αρχών.

Παρέμβαση εισαγγελέα και το «καμπανάκι» των έξι ωρών

Αν ο συνοδός προσπαθήσει να εμποδίσει τη νοσηλεία, ο θεράπων ιατρός ενημερώνει την Αστυνομία ώστε να εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία, ενώ στον θάλαμο ορίζεται συνεχής νοσηλευτική επιτήρηση.

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Επιπλέον, μπαίνει δικλίδα ασφαλείας για τις πρωτοβάθμιες δομές: Όταν ένα παιδί παραπέμπεται από Κέντρο Υγείας ή ιδιωτικό ιατρείο σε νοσοκομείο και δεν εμφανιστεί εντός έξι ωρών, ο υπεύθυνος εφημερίας σημαίνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ.

Επιτόπια εξέταση από ιατροδικαστή

Μετά την αστυνομική παραγγελία ο εφημερεύων ιατροδικαστής σπεύδει απευθείας στο νοσοκομείο.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο, φιλικό χώρο παρουσία των γιατρών της κλινικής, συνοδεύεται από στοχευμένη φωτογράφηση των τραυμάτων και συλλογή πειστηρίων, και ολοκληρώνεται με την κατάθεση προσωρινής ή οριστικής έκθεσης στις διωκτικές αρχές.