 Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του -Επενέβη η ΕΛΑΣ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του -Επενέβη η ΕΛΑΣ

Περιπολικό της Αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / Φωτογραφία αρχείου INTIME: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός από το πρωί της Δευτέρας (9/11) στο κέντρο της Πάτρας, καθώς ένας άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί και να βάλει φωτιά στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. και δυνάμεις Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ, για να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε συγκεντρώσει εύφλεκτο υλικό μέσα στο σπίτι του, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Ο άνδρας είχε επικοινωνήσει το πρωί της Δευτέρας με την Αστυνομία, ενημερώνοντας για τις προθέσεις του και απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι του, στην οδό 6ου Συντάγματος, και να αυτοπυρποληθεί.

Μετά την ακινητοποίησή του, αποφασίστηκε η μεταφορά του σε Ψυχιατρική Κλινική.

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