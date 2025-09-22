Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 15χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο - iefimerida.gr

Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν σήμερα το πρωί οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους στην Πάτρα, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι τρεις νεαροί κρατούνται από το μεσημέρι του Σαββάτου στα κρατητήρια της Ασφάλειας Πάτρας, καθώς ζήτησαν προθεσμία από τον εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς των ανηλίκων

Σήμερα θα κριθεί εάν ανακριτής και εισαγγελέας θα θεωρήσουν αναγκαία την προφυλάκισή τους, με δεδομένο ότι ο νόμος για ανάλογες βίαιες πράξεις έχει αυστηροποιηθεί.

Οι γονείς των ανηλίκων, που είχαν συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκων, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου στην Πάτρα



Η μητέρα του 15χρονου θύματος μιλώντας στο Star περιέγραψε τους τραυματισμούς που υπέστη ο γιος της και τόνισε ότι από τα χτυπήματα δεν μπορεί να μιλήσει και γράφει ό,τι θέλει να πει στο κινητό. «Έχει κάταγμα, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των δυο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κατά τις οποίες υπέστη κάταγμα στην γνάθο και στο ρινικό οστό.

Ο ανήλικος τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο της Αττικής, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση των τραυμάτων του».