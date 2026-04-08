Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από 15 άτομα -Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε και ένας 16χρονος - iefimerida.gr

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από 15 άτομα -Μία σύλληψη, ταυτοποιήθηκε και ένας 16χρονος

Περιπολικό της Αστυνομίας / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ένας 17χρονος δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από μια ομάδα περίπου 15 ατόμων στη Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε σύμφωνα με το tempo24.gr την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Κυψέλης.

Ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν άλλα 15 άτομα. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 17χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην επίθεση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός ακόμη ανηλίκου, ηλικίας 16 ετών.

