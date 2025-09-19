Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από τρεις ανήλικους -Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων - iefimerida.gr

Ένας 16χρονος δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό το βράδυ της Πέμπτης στη Πάτρα.

Το επεισόδιο έγινε επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου σύμφωνα με το tempo24, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) ξυλοκόπησαν τον νεαρό με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν κατάγματα στο σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παίδων της Αθήνας ώστε να χειρουργηθεί.

