Πάτρα: 48χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του - iefimerida.gr

Τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026 στην Πάτρα όπου εντοπίστηκε νεκρός άνδρας.
Σύμφωνα με το tempo24, ένας 48χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του, στην οδό Φλέμινγκ.
Από οικείους του ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία.
Δεν εντοπίστηκαν, πάντως, στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
