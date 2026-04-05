Πάτρα: 48χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του - iefimerida.gr

Τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026 στην Πάτρα όπου εντοπίστηκε νεκρός άνδρας.

Σύμφωνα με το tempo24, ένας 48χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του, στην οδό Φλέμινγκ.

Από οικείους του ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία.

Δεν εντοπίστηκαν, πάντως, στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.