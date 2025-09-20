Αιματηρό επεισόδιο στην Πάτρα: 36χρονος κατήγγειλε ότι τον μαχαίρωσε 32χρονος - iefimerida.gr

Σε καταγγελία στις Αρχές προχώρησε ένας 36χρονος υποστηρίζοντας ότι τον μαχαίρωσε 32χρονος στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, 36χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο 32χρονος, το βράδυ της Τετάρτης, τον μαχαίρωσε δύο φορές, μία στο αριστερό του πόδι και μια στην κοιλιά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Ο παθών φέρεται να έχει κατονομάσει τον δράστη, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.
