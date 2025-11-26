Πάτρα: Έριξαν κροτίδα σε σχολικό συγκρότημα -Τραυματίστηκε 12χρονος μαθητής - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.
Πάτρα: Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο ο ανήλικος μαθητής που τραυματίστηκε από την κροτίδα
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο