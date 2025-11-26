Πάτρα: Έριξαν κροτίδα σε σχολικό συγκρότημα -Τραυματίστηκε 12χρονος μαθητής - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο.

Πάτρα: Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο ο ανήλικος μαθητής που τραυματίστηκε από την κροτίδα

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.