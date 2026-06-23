Πάτρα: 16χρονη έκανε καταγγελία για ξυλοδαρμό από συνομήλική της - iefimerida.gr

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα μεγαλώνει τον προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων συμβάντων το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν στις αστυνομικές αρχές οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε επίθεση το βράδυ του Σαββάτου (20/6) στην οδό Αλέξανδρου Υψηλάντου.

Όπως αναφέρει το thebest, η 16χρονη δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση ή αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Εξετάζεται το περιστατικό στην Πάτρα

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της επίθεσης.

Μετά την καταγγελία των γονέων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες και έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μαρτυρίες και τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη, αλλά και να ταυτοποιήσουν τη φερόμενη δράστιδα.