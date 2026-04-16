Υπόθεση σοκ στην Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του για εξαναγκαστική εργασία με χρήση βίας -Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου» - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό παιδικής εκμετάλλευσης αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, όταν 12χρονος βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια, καταγγέλλοντας τον πατέρα του για εξαναγκαστική εργασία και κακοποίηση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 15 Απριλίου 2026, όταν το παιδί επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Στην κλήση του περιέγραψε πως υποχρεωνόταν να πουλά λουλούδια κατόπιν εντολής του πατέρα του, ενώ σε περίπτωση άρνησης δεχόταν σωματική και ψυχολογική βία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να βίωνε αυτή την κατάσταση για περίπου δύο χρόνια, μετακινούμενος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας για να εργάζεται στον δρόμο, με τα έσοδα να καταλήγουν στον πατέρα του.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η παρουσία μιας ενήλικης γυναίκας, η οποία βρισκόταν μαζί με το παιδί τη στιγμή της κλήσης και το προέτρεψε να ζητήσει βοήθεια.

Ο ψυχολόγος της γραμμής κατάφερε να καθησυχάσει τον 12χρονο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα κινηθούν αμέσως οι διαδικασίες για την προστασία του, ενώ παράλληλα ζήτησε από τη γυναίκα να παραμείνει στο πλευρό του μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν το παιδί και το μετέφεραν με ασφάλεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο ανήλικος υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και φιλοξενείται σε προστατευμένο περιβάλλον, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου - Παραμένει υπό προστασία το παιδί

Ο πατέρας συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκου. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Το παιδί παραμένει υπό την προστασία των αρμόδιων υπηρεσιών και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές, αναμένοντας τις επόμενες αποφάσεις για το μέλλον του.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την καταγγελία του 12χρονου κατά του πατέρα του

Σε ανακοίνωσή του, το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει:

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων, βάσει των οποίων 12χρονο παιδί κατήγγειλε τον πατέρα του για εκμετάλλευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: 15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν «εντολής» από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει. Αφού ο Ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί. Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους. Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του. Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος. Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού.