«Έπαιξαν θέατρο -Τα υποκείμενα αυτά μας κατέστρεψαν», λέει ο πατέρας της Μυρτώς -Τι υποστηρίζει ότι έγινε - iefimerida.gr

«Με κατέστρεψαν. Μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα», δήλωσε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι.

Ο ίδιος μιλώντας στον Ant1 έκανε λόγο για σχέδιο των κατηγορουμένων σχετικά με την κόρη του, αναφέροντας ότι της «κολλούσαν» και επειδή εκείνη «δεν ενέδιδε» της είπαν να τους βοηθήσει να κλείσουν δωμάτιο στην Κεφαλονιά για το Πάσχα.

«Έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πως είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Μυρτούς.

Έπαιξαν θέατρο ότι δεν είχαν λεφτά

Στη συνέχεια ο πατέρας της 19χρονης δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι έπαιξαν θέατρο ότι δήθεν δεν είχαν λεφτά και της ζήτησαν να κλείσει η ίδια το δωμάτιο Airbnb.

«Μετά (σ.σ.: είπε) δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο. Και έκλεισε το παιδί μου στο δωμάτιο να τον βοηθήσει», σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι ο τρίτος που ήρθε από την Αθήνα «ήταν κολλητός με τους άλλους δύο».

Τέλος, ο πατέρας της 19χρονης σημείωσε ότι «το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της, της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;».

Αναλυτικά η δήλωση του πατέρα της Μυρτούς

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού είχαμε. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα.

Έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πώς είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο.

Μετά της έπαιξε θέατρο, μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (σ.σ. είπε) δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο. Και έκλεισε το παιδί μου στο δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της "κολλούσαν" της κόρης μου και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο.

Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της, της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;».