Ξεσπά ο πατέρας της Μυρτώς: «Είναι εγκληματική ομάδα, την παγίδευσαν -Ψάχνουν όμορφα κορίτσια και άβγαλτα παιδιά» - iefimerida.gr



Κατηγορίες για ύπαρξη εγκληματικής ομάδας στο Αργοστόλι εξαπέλυσε ο πατέρας 19χρονης Μυρτώς, τονίζοντας ότι «δεν έμπλεξε το παιδί μου, το παγίδευσαν».

Ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως «δεν περίμενα 150 μέτρα από το σπίτι μου ότι η εγκληματικότητα αυτή είναι τόσο μεγάλη και με διαβολικό μυαλό».

Ο πατέρας της Μυρτώς σημείωσε δε ότι κατηγορεί τον εαυτό του επειδή «δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει τέτοια παλιανθρωπιά» και πρόσθεσε ότι προσπαθούσε καθημερινά «να αναθρέψω σωστά το παιδί μου».

Αναφερόμενος στον 23χρονο φίλο της Μυρτώς, ο 82χρονος πατέρας δήλωσε ότι παρουσιάστηκε στη ζωή του παιδιού του πριν από ενάμιση μήνα σαν Οδυσσέας.

«Είναι ομάδα που ψάχνει άβγαλτα παιδιά»

«Αυτοί είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει όμορφα κορίτσια και άβγαλτα παιδιά» σημείωσε ο πατέρας της Μυρτώς, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κόρη του δεν είχε κάνει κάποιο ταξίδι στην Αθήνα.

«Είμαι εδώ για να μην λοιδορηθεί το παιδί μου» σημείωσε ο 82χρονος προσθέτοντας ότι είναι «χαροκαμένος».

Τέλος σημείωσε ότι η κόρη του δέχθηκε απειλές από το κύκλωμα καθώς τους έδιωξε όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.