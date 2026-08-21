Πατέρας 18χρονου που δέχθηκε επίθεση στον Άγ. Δημήτριο: «Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι και στην πλάτη» - iefimerida.gr

Τις στιγμές φόβου που βίωσε από την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο 18χρονος γιο του στον Άγιο Δημήτριο περιέγραψε ο πατέρας του νεαρού.

«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: “Δώσε μου ό,τι έχεις”. Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό, παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης, που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη», αναφέρει, μιλώντας στο Star, ο πατέρας του 18χρονου.

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Μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τι συνέβη. «Ακούσαμε "Βοήθεια, βοήθεια". Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό».

Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 18χρονος την ώρα της επίθεσης πήγαινε στην προπόνηση ποδοσφαιρικής ομάδας του Αγίου Δημητρίου.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι και στην πλάτη, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 23χρονος δράσης της επίθεσης φέρεται να προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, ωστόσο άνθρωπος που τον είδε ειδοποίησε τις Αρχές και τελικά συνελήφθη.