Πατάει γκάζι ο Ηλεκτρικός της Αθήνας -Πώς θα γίνει ταχύτερος - iefimerida.gr

Μια σημαντική παρέμβαση σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο να ετοιμάζεται για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις γραμμές του.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ανανέωσης και αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς, ένα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό επιβατών τίθεται πλέον στο επίκεντρο σημαντικών παρεμβάσεων.

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