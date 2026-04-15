ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για Λαζαρίδη: «Να απαντήσετε για τη 2η πρόσληψή του, το 2013» - iefimerida.gr

Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον Μακάριο Λαζαρίδη, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για «εκ νέου πρόσληψη σε θέση ΠΕ, χωρίς πτυχίο το 2013».

Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορεί πως «κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ, πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη και συνεχίζει:

«Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το Δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «το υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά, αλλά δεν είναι κολλητοί του πρωθυπουργού».

ΠΑΣΟΚ: Εκ νέου πρόσληψη το 2013, πάλι χωρίς πτυχίο

Επιπλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτά αν το Μ. Μαξίμου έχει κάνει κάποια έρευνα «για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013». «Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;», ρωτά.

«Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση; Μας λέτε πως παρανόμησε, αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα! Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και θέτει το ερώτημα: «Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας;», τονίζοντας ότι αναμένει απαντήσεις.