ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας -Ουρές και κολλήματα στα ΚΕΠ, συνεχίζεται η αγωνία των πολιτών - iefimerida.gr

Χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρήθηκαν την πρώτη μέρα του Fuel Pass, ενώ οι ουρές στα ΚΕΠ έγιναν ατελείωτες.

Υπό τον τίτλο «Fuel Pass της ταλαιπωρίας», ο αρμόδιος τομέας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «χιλιάδες πολίτες που θέλησαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ή στα ΚΕΠ ταλαιπωρήθηκαν χθες την πρώτη μέρα λειτουργίας της» και χρειάστηκε άλλο ένα 24ωρο «για να αποφασιστεί το αυτονόητο, να εξυπηρετούνται δηλαδή σταδιακά οι πολίτες βάσει του ΑΦΜ τους».

«Η αναρμοστη διαχείριση στα ΚΕΠ», σύμφωνα με την ανακοίνωση

Προσθέτει ότι «το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο για όσους περίμεναν για ώρες σε ουρές στα ΚΕΠ» και πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ καταγγέλλει ότι οι υπάλληλοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τον όγκο των πολιτών και τις τηλεφωνικές κλήσεις που προκάλεσε η δυσλειτουργία του συστήματος.

Επιπλέον, ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «παρότι από σήμερα Τρίτη η εξυπηρέτηση δημιουργήθηκε βάσει ΑΦΜ, σχηματίστηκαν νέες ουρές στα ΚΕΠ για επικαιροποίηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας».

﻿Κράτος και γραφειοκρατία

Η ανακοίνωση σχολιάζει πως «είναι σαφές ότι το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ ενδιαφέρεται μόνο για τη διανομή του δημοσίου χρήματος σε ημετέρους και απαξιώνει μια κομβική υπηρεσία για την καθημερινότητα των πολιτών. Φορτώνει δε τους υπαλλήλους με αχρείαστο όγκο δουλειάς, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραϊζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και δεκάδες ιστοσελίδες - βιτρίνες».

«Τα ΚΕΠ αποτελούν μια εμβληματική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ και αναφορές στο πρόγραμμά μας για ένα λειτουργικό και αποκεντρωμένο κράτος, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση.