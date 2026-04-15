ΠΑΣΟΚ: Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό εκθέτουν ξανά την κυβέρνηση - iefimerida.gr

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Μαρτίου 2026 δείχνουν αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων.

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την αδυναμία των κυβερνητικών παρεμβάσεων να συγκρατήσουν την ακρίβεια. Όπως αναφέρει, η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθωρισμού αποτυπώνει μια επίμονη και διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,9% τον Μάρτιο και κατά 2,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, γεγονός που, όπως σημειώνει το κόμμα, καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση παραμένει «παθητικός θεατής» των εξελίξεων στην αγορά.

Ακρίβεια σε βασικά αγαθά και ενέργεια

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι οι ανατιμήσεις εντοπίζονται κυρίως σε καύσιμα, ενοίκια και τρόφιμα, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα και ενισχύοντας το πρόβλημα του κόστους ζωής.

Κριτική για κυβερνητική αδράνεια

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει, όπως αναφέρεται, επαρκής έλεγχος στην αγορά, με αποτέλεσμα η ακρίβεια να έχει μετατραπεί σε μόνιμο φαινόμενο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πίεση στα νοικοκυριά

Ο Τομέας Οικονομικών τονίζει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται σταθερά, ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες και πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.