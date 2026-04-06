Πασχαλινό τραπέζι: Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι τιμές σε αρνί και κατσίκι -Σε ικανοποιητικά επίπεδα η ζήτηση - iefimerida.gr

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές σε αρνί και κατσίκι λίγες ημέρες πριν από το πασχαλινό τραπέζι.

Συγκεκριμένα, έπειτα από χρόνια μεγάλων ανατιμήσεων, στα 16 ευρώ το κιλό και στα 17 ευρώ αντίστοιχα πωλούνται αρνί και κατσίκι στη Βαρβάκειο Αγορά.

Σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, η ζήτηση κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τους περισσότερους καταναλωτές προς το παρόν να πραγματοποιούν έρευνα, με σκοπό να βρουν ποιοτικά αλλά και όσο το δυνατόν φθηνότερα προϊόντα.

Ο κ. Νιώτης Θεόδωρος, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στη Βαρβάκειο, μιλώντας στο iefimerida εξέφρασε την αισιοδοξία του για την κίνηση, τις τιμές και τα προϊόντα της αγοράς, προσκαλώντας έτσι τον κόσμο να την επισκεφθεί.

Οι τιμές

Το εύρος των τιμών στα αμνοερίφια ξεκινά από τα 12 ευρώ το κιλό και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμα και τα 18 ευρώ το κιλό.

Από το επιτόπιο ρεπορτάζ του iefimerida, προκύπτουν οι εξής τιμές:

Αρνί Ελλάς νωπό: 15,90 ευρώ το κιλό

Κατσίκι: 16,90 ευρώ το κιλό

Γαρδούμπες: 8,90 ευρώ το κιλό

Συκώτι: 5 ευρώ το κιλό

Έντερα: 5,90 ευρώ το κιλό

Κοκορέτσι: 12,90 ευρώ το κιλό

Αρνί Ρουμανίας: 14,90 ευρώ

Πανσέτα: 5,50 ευρώ το κιλό

Κοτόπουλο παϊδάκια: 3,50 ευρώ το κιλό

Κοτόπουλο ολόκληρο: 3,50 ευρώ το κιλό

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Όπως αναφέρουν στο iefimerida κρεοπώλες στη Βαρβάκειο Αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλι, δηλαδή το αίμα του κεφαλιού να είναι «κατακόκκινο», στη συκωταριά του -να έχει ζωηρό χρώμα-, αλλά και στο μέγεθος του αρνιού σε συνδυασμό με το κόστος του.

«Η αγορά διαθέτει πληθώρα κρεάτων, ωστόσο ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει πού θα ψωνίσει, καθότι υπάρχουν και οι επιτήδειοι», δηλώνουν χαρακτηριστικά.