Πάσχα στη δουλειά: Τα επαγγέλματα που δεν γνωρίζουν γιορτή και αργία -Οι αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής - iefimerida.gr

Αν και για πολλούς το Πάσχα είναι συνώνυμο ξεκούρασης και παράδοσης, για άλλους αποτελεί περίοδο αυξημένης εργασίας και ευθύνης.

Η πλειονότητα των πολιτών στην Ελλάδα απολαμβάνει τη μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού, με οικογενειακά τραπέζια, εκδρομές και θρησκευτικές λειτουργίες. Υπάρχουν όμως επαγγέλματα που δεν σταματούν ποτέ. Είτε πρόκειται για τη Μεγάλη Εβδομάδα είτε για την Κυριακή του Πάσχα, χιλιάδες εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.

Υγεία: η πιο χαρακτηριστική «αδιάκοπη βάρδια»

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα δημόσια νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, καθώς τα επείγοντα περιστατικά δεν γνωρίζουν αργίες.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ, Μιχαήλ Παυλόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Επί το έργον, 24 ώρες το 24ωρο. Δίπλα στον πολίτη να παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Πολλοί πίνουν και οδηγούν, με συνέπεια να υπάρχουνε και τροχαία ατυχήματα, άλλοτε σοβαρά, άλλοτε πιο ελαφριά».

Σώματα ασφαλείας: συνεχής παρουσία στους δρόμους

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί παραμένουν σε υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών. Η αυξημένη μετακίνηση πολιτών, οι εκδρομές και οι λειτουργίες αυξάνουν την ανάγκη για επιτήρηση και άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Ο Αντιπύραρχος Νίκος Ευαγγέλου, διοικητής του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, ανέφερε στην ΕΡΤ πως: «Ό, τι χρειαστεί Πυροσβεστική είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει και ν ανταποκριθεί σε οτιδήποτε ζητηθεί. Υγεία, η ευτυχία και η γαλήνη σε όλο τον κόσμο».

Εστίαση και τουρισμός: η «καρδιά» των εορτών

Για πολλούς επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, το Πάσχα είναι από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και καφέ λειτουργούν σε πλήρη ρυθμό, εξυπηρετώντας τόσο Έλληνες εκδρομείς, όσο και τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα για τις πασχαλινές διακοπές τους.

Επίσης, όσοι δεν ψήνουν σε σπίτια ή αυλές έχουν κάνει τις παραγγελίες τους από κάποιο ψητοπωλείο για να είναι όλα έτοιμα. Όπως αναφέρουν στη ΕΡΤ: «Αυτή τη δουλειά διαλέξαμε, τι θα κάνουμε; Μάλιστα εμείς καθόμαστε τις άλλες μέρες που ο κόσμος δουλεύει».

Μεταφορές: η αδιάκοπη κινητικότητα

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο κρίκο. Οδηγοί λεωφορείων, ταξί, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν τη λειτουργία τους για να εξυπηρετήσουν τη μαζική μετακίνηση εκδρομέων.

Οδηγοί ταξί που εργάζονται αυτές τις ημέρες, αναφέρουν: «Συνηθισμένο είναι τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς η δουλειά μας είναι τέτοια που πρέπει να μεταφέρουμε τον κόσμο με ασφάλεια. Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη».



Μέσα ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίες

Οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί τηλεόρασης και ραδιοφώνου, καθώς και οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες, παραμένουν επίσης σε επιφυλακή. Η ενημέρωση του κοινού δεν σταματά, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων, ενώ τα δίκτυα επικοινωνίας πρέπει να λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Ενέργεια και βασικές υποδομές

Χωρίς ρεύμα, νερό και βασικές υπηρεσίες, καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για αυτόν τον λόγο, εργαζόμενοι σε εταιρείες ενέργειας, ύδρευσης και τεχνικής υποστήριξης βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών βλαβών ή διακοπών.



Παρά τη διαφορετική καθημερινότητα, κοινή είναι η ευχή όλων όσοι εργάζονται αυτές τις μέρες: υγεία και το επόμενο Πάσχα να μπορέσουν να το περάσουν με τις οικογένειές τους και να είναι εκείνοι που θα σουβλίζουν το αρνί, μακριά από τη βάρδια και το καθήκον.